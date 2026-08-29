مرموش يبدأ رحلة توتنهام أمام نيوكاسل.. سجل استثنائي للنجم المصري

يستهل النجم المصري عمر مرموش مشواره مع توتنهام، عندما يستضيف فريقه نيوكاسل يونايتد، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن توتنهام، تعاقده مع مرموش قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود خيار للتعاقد معه بشكل نهائي في الموسم المقبل، في صفقة تتضمن التزامًا بالشراء مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

وتحظى مواجهة نيوكاسل بأهمية خاصة لمرموش، الذي يمتلك سجلًا مميزًا أمام الفريق، بعدما خاض 5 مباريات ضده دون تلقي أي هزيمة، محققًا 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا.

ونجح المهاجم المصري خلال تلك المواجهات في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 8 أهداف، وكان أبرزها تسجيله «هاتريك» في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل برباعية نظيفة في فبراير 2025.

كما أحرز مرموش هدفين أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلهما خلال إياب نصف نهائي كأس كاراباو، ليصبح الفريق أحد أبرز ضحاياه في إنجلترا.

ويعول توتنهام على مرموش لقيادة هجومه وتحقيق انطلاقة أفضل، خاصة بعد خسارته أمام برنتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يدخل نيوكاسل اللقاء بعد تعادله مع ليفربول بنتيجة 2-2، ويأمل الفريق اللندني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد أول نقاطه في الموسم.