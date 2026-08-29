بدء الانخفاض التدريجي.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة، يترقب المواطنون موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 29 أغسطس 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 36

الإسكندرية 31

شرم الشيخ 41

مطروح 30

أسوان 43

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 46

الدوحة 42

بيروت 32

القدس 31

الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 25

لندن 20

مدريد 26

باريس 22

موسكو 21