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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة الإيرانية: نؤكد على الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكدت الحكومة الإيرانية على الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة، مضيفة أن مسارا الدبلوماسية والدفاع متكاملان لا ينفصلان لصون المصالح الوطنية.

و أضافت أنها ستتبع دبلوماسية المبادئ الثلاثة للبلاد المتمثلة في العزة والنحكمة والمصلحة، كما تركز على حل القضايا الاقتصادية إدراكًا منها للتحديات المعيشية وضغوط العقوبات الظالمة والحروب الأخيرة.

و من جهة أخرى، نشر المقدم إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني،  عبر منصة "إكس" بيان جاء فيه رد صريح على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن "امتلاك إيران للأسلحة النووية يعني نهاية إسرائيل".

فرد عليه ذو الفقاري قائلا: "لقد دمَّرتم غزة وفلسطين ولبنان بالفعل، والآن تسعون إلى تدمير إيران. لذلك نحن بحاجة إلى أسلحة نووية لوقف جنونكم". وتهدف الرسالة الإيرانية الواضحة إلى تقديم القدرة النووية كرادع ضد أي عدوان إضافي، مما يعكس تحول في المؤسسة العسكرية الإيرانية نحو توظيف الورقة النووية في معادلة الردع.

و تعكس تصريحات نتنياهو حجم القلق الأمني الذي يسكن المؤسسة الإسرائيلية.

وخلال لقاء إعلامي مصور، حذر نتنياهو من أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيعني انتهاء دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وشدد على أن ألوان الضوء الأخضر أو الأزرق أو الأحمر لا تهمه، مؤكداً أن على إسرائيل التحرك وإلا ستباد ولن تكون موجودة.

الحكومة الإيرانية الصمود العقوبات الظالمة الدبلوماسية المصالح الوطنية

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