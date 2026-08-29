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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق العام الرابع لمبادرة «اسأل واستشير» لدعم مزارعي سيناء وتجمع النوافعة بالحسنة

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

انطلقت أولى جولات العام الرابع لمبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»، من تجمع النوافعة بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، وذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء، وتكثيف العمل الميداني بالتجمعات التنموية، بمتابعة من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.


وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المبادرة، التي أطلقها المركز  عام 2023، تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي المباشر للمنتفعين بالتجمعات التنموية، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الزراعية السليمة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس على تحسين العائد الاقتصادي.

وأجرى فريق عمل المبادرة، زيارة ميدانية لتجمع النافعة،  استهدفت التعرف على الوضع الزراعي بالتجمع وأبرز التحديات التي تواجه المنتفعين، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والمائية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف، بالإضافة إلى المرور على الزراعات، وعقد لقاءات بالمزارعين للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، حيث قدم الخبراء التوصيات الفنية المناسبة للتعامل معها.

وأكد الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء، أن انطلاق العام الرابع من تجمع النوافعة يؤكد استمرار نهج العمل الميداني والتواصل المباشر مع المزارعين، مشيرًا إلى أن فرق المبادرة ستواصل جولاتها بمختلف التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد رائف، أستاذ الخضر بمركز بحوث الصحراء، على أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة وبرامج التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل، مع الالتزام بالتركيب المحصولي المناسب، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الإنتاجية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس، أستاذ الفاكهة بالمركز، أهمية الاهتمام برعاية أشجار الزيتون والالتزام ببرامج الخدمة الزراعية وتنفيذ العمليات الزراعية في مواعيدها المناسبة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن جودة المحصول.

وشهدت الزيارة كذلك مناقشة نتائج تحاليل تربة التجمع ومياه الري، التي أعدها خبراء شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بالمركز، للاستفادة منها في وضع التوصيات الخاصة بإدارة الموارد وتحديد برامج التسميد والخدمة الزراعية المناسبة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء لمواصلة الدعم الفني للمنتفعين بالتجمعات التنموية في سيناء، وتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

الزراعة اسأل واستشير بحوث الصحراء مركز بحوث الصحراء بسيناء

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