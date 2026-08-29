أخبار التوك شو | شقيق أحمد موسى يطمئن جمهوره.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام لهذا السبب .. حسام موافي يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أمير اليماني عن رأي حنان مطاوع في أعماله: مقدرش أستغنى عن نظرتها

أكد المخرج أمير اليماني أهمية رأي زوجته الفنانة حنان مطاوع في أعماله الفنية، موضحًا أنها قد تلاحظ تفاصيل لا ينتبه إليها أثناء انشغاله بمتابعة جميع عناصر العرض المسرحي.

أحمد غنيم: وجود هدف واضح للإنسان يمنحه طاقة وأملًا في المستقبل

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أهمية تبني مبدأ «الإدارة بالأهداف»؛ باعتباره منهجًا يساعد الإنسان على تنظيم حياته وتحقيق طموحاته.

عالم أزهري : هدي النبي مش للذكرى .. «إصلاح القلب ومراقبة الله» طريق بناء الإنسان

أكد الدكتور عبدالغني هندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن استلهام سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقتصر على المناسبات الدينية، وإنما يجب أن يتحول إلى منهج حاضر في حياة الإنسان اليومية.

مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشككة في علاج الطفل يوسف

تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام ضد المشككين في مرض الطفل يوسف وتبرعات علاجه.

القابضة للصناعات الكيماوية: نعمل على تطوير صناعة الكتان

قال المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن عددًا من الشركات التابعة يجري العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها.

حسام موافي يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية: يجب ألا يتجاوز 150

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، موضحًا أن زيادتها بصورة كبيرة عن المعدلات الطبيعية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

لو بإيدي أعمله تمثال.. شقيق أحمد موسى يطمئن جمهوره

أكد الدكتور محمد موسى أن شقيقه الإعلامي أحمد موسى بخير، وأنه خرج من المستشفى خلال الأيام الماضية، وأنه يقدم الشكر لكل محبي أحمد موسى في مصر وخارج مصر.

كل قطرة بتفرق.. كيف ساهمت إعادة استخدام مياه الصرف في توسيع الرقعة الزراعية؟

اتجهت مصر في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية خلال السنوات الماضية إلى التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه.

هل يواجه نهر النيل عامًا جافًا؟ تأثير النينيو على حصة مصر من المياه

مع تزايد المخاوف من تأثير التغيرات المناخية والظواهر الجوية على الموارد المائية، يبرز التساؤل حول مدى تأثر نهر النيل خلال العام الجاري بظاهرة «النينيو»، وما إذا كانت مصر قد تواجه تراجعًا في إيرادات النهر خلال الفترة المقبلة.