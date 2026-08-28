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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كمبوند creeks بالإسكندرية.. مشروع سكني عالمي بأيدٍ مصرية وتنفيذ أكبر الاستشاريين والمعماريين

تدشين مشروع Creeks
تدشين مشروع Creeks

أعلنت شركة Elsewhere للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة محمد مجاهد جروب MMG ، عن تدشين مشروع Creeks في مدخل محافظة الإسكندرية والذي يعد أول واجهة سكنية على المياه وأكبر كمبوند سكني بعروس البحر الأبيض، حيث يقع على مساحة 233 فدانًا ، وتمثل الفيلات نحو 85% من المشروع، مقابل 15% للشقق والوحدات التجارية، كما أن المياه تمثل أحد أبرز ملامح Creeks، حيث يمتد مفهوم المياه على مساحة تصل إلى 73 فدانًا، من خلال منظومة متكاملة من البحيرات والقنوات والجزر والممرات التي تربط مختلف أجزاء المشروع وذلك وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأندية.

مشروع عالمي بأيدٍ مصرية وفريق عمل استثنائي

ومن جانبه قال النائب محمد مجاهد رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد مجاهد MMG ،  إن مشروع Creeks يعد أحد المشروعات العالمية على الأراضي المصرية وقد تعاملنا مع عدد كبير  الاستشاريين والمبدعين الذين شاركونا هذه الرؤية وعلى رأسهم: 

“المهندس إبراهيم محسب مؤسس شركة دي ستات ، والمهندس المعماري طارق الزرقاوي مؤسس شركة دي ام ايه ، والمهندس محمد طلعت مؤسس شركة تي ام ايه ، والمهندس ليثي مكاوي مؤسس شركة ليثي للعمارة ، والمهندس أحمد فياض شريك مؤسس لشركة أف أر ”.

وضع كلٌ منهم خبرته وفكره وبصمته في تفاصيل المشروع ، مشيراً إلى أنه يؤمن دائمًا أن النجاح الحقيقي لا يصنعه فرد، وأن المشروعات الكبيرة تبدأ بفكرة لكنها لا تتحول إلى واقع إلا بفريق يؤمن بها ويضيف إليها.

Elsewhere مجموعة محمد مجاهد محافظة الإسكندرية النواب

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