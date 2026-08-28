طارق العشري: دفاع الأهلي أحد أسباب تراجع الفريق.. وعلي معلول لم يتم تعويضه

أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لعدد من الأندية المصرية، أن خط دفاع النادي الأهلي كان أحد الأسباب التي أثرت على مشوار الفريق في البطولات المحلية والإفريقية خلال الفترة الماضية.

وقال العشري، خلال تصريحات عبر قناة «النهار»، إن الأهلي اعتاد طوال تاريخه على امتلاك خط دفاع قوي، إلا أن استقبال الفريق عددًا كبيرًا من الأهداف كان يستوجب مراجعة هذا المركز.

وأوضح: «أحد الأسباب التي أثرت على مشوار النادي الأهلي في البطولات المحلية والإفريقية هو خط الدفاع واستقباله لعدد كبير من الأهداف، طوال عمر الأهلي خط دفاعه قوي، وكان يحتاج إلى مراجعة».

وتطرق العشري إلى أزمة مركز الظهير الأيسر بعد رحيل التونسي علي معلول، مشيرًا إلى أن الفريق كان يحتاج إلى تجهيز بديل قوي قبل رحيله.

وأضاف: «بعد رحيل علي معلول كان لا بد أن يكون هناك لاعب واثنين ذوي كفاءة، كان يجب عدم رحيل علي معلول حتى يكون هناك البديل الجيد له».

وأشار العشري إلى أن كريم الدبيس هو الأقرب لشغل مركز الظهير الأيسر في الأهلي، مؤكدًا أن حصوله على فرصة أكبر قد يجعله البديل الأنسب في الوقت الحالي.