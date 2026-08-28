قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة اليمن بالقاهرة تتابع التحقيقات في مقـ تل سيدتين داخل شقتهما بالجيزة
لأول مرة في دوري المحترفين.. إلغاء مباراة فاركو والمنصورة بسبب هدف مثير للجدل
الدوري المصري| بن شرقي يباغت زد بهدف ويعلن تقدم الأهلي
لينكولن تكشف الستار عن كورسير 2027 الجديدة.. وهذا سعرها
حذرت الدول من تنفيذها.. إيران: العقوبات الأمريكية الأخيرة «إرهاب اقتصادي»
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تعيد رسم خريطة التجارة في مصر
فرنسا: مستعدون للتعاون مع السويد في تطوير مقاتلة من الجيل المقبل
شكوى تكشف مشكلة فرامل في 82 ألف سيارة فورد مافريك
القبض على عاطل هدد طليقته بسلاح أبيض في الإسكندرية
طارق العشري: دفاع الأهلي أحد أسباب تراجع الفريق.. وعلي معلول لم يتم تعويضه
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار
بارتفاع 150 مترا.. بالون ثابت يظهر في سماء الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق العشري: دفاع الأهلي أحد أسباب تراجع الفريق.. وعلي معلول لم يتم تعويضه

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لعدد من الأندية المصرية، أن خط دفاع النادي الأهلي كان أحد الأسباب التي أثرت على مشوار الفريق في البطولات المحلية والإفريقية خلال الفترة الماضية.

وقال العشري، خلال تصريحات عبر قناة «النهار»، إن الأهلي اعتاد طوال تاريخه على امتلاك خط دفاع قوي، إلا أن استقبال الفريق عددًا كبيرًا من الأهداف كان يستوجب مراجعة هذا المركز.

وأوضح: «أحد الأسباب التي أثرت على مشوار النادي الأهلي في البطولات المحلية والإفريقية هو خط الدفاع واستقباله لعدد كبير من الأهداف، طوال عمر الأهلي خط دفاعه قوي، وكان يحتاج إلى مراجعة».

وتطرق العشري إلى أزمة مركز الظهير الأيسر بعد رحيل التونسي علي معلول، مشيرًا إلى أن الفريق كان يحتاج إلى تجهيز بديل قوي قبل رحيله.

وأضاف: «بعد رحيل علي معلول كان لا بد أن يكون هناك لاعب واثنين ذوي كفاءة، كان يجب عدم رحيل علي معلول حتى يكون هناك البديل الجيد له».

وأشار العشري إلى أن كريم الدبيس هو الأقرب لشغل مركز الظهير الأيسر في الأهلي، مؤكدًا أن حصوله على فرصة أكبر قد يجعله البديل الأنسب في الوقت الحالي.

طارق العشري المدير الفني السابق الأهلي النادي الأهلي العشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

بالصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلة بحرية.. تفاصيل اللوك

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

هل يوجد عمر مثالي لخسارة الوزن؟ أفضل مراحل السن للتخلص من السمنة

السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد