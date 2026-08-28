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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يهاجم الأهلي بالقوة الضاربة في الدوري .. تعرف على التشكيل

فريق زد
فريق زد
عمرو مصطفى

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

زد يهاجم الأهلي بالقوة الضاربة في الدوري

 

وجاء تشكيل زد أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة – محمد حسين – عبد الله بكري – طارق علاء.

خط الوسط: أحمد الصغيري – محمد عز – محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل – عبد الرحمن البانوبي – مصطفى سعد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: 

محمد مزيكا – رأفت خليل – سامح يوسف – محمود نبيل – عبد الرحمن جودة – وليد علي فرج – محمد إبراهيم – مروان حجيج – وجدي نبهان.

تشكيل الأهلي لمباراة زد 

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي زد، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة انطلاقته في منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

- يجلس على مقاعد البدلاء

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة افتتح الدوري الممتاز بريمونتادا مثيرة أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، بينما تعادل زد سلبيًا مع وادي دجلة.

محمد شوقي زد الأهلي الدوري المصري تشكيل زد

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