تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
خط الدفاع: خالد مسعد - مصطفى إبراهيم - محمد مصطفى ميدو - مؤمن عوض
خط الوسط: كينيث سيماكولا - أحمد عاطف - إيزاك سافيور
خط الهجوم: جوزيف أرمولا - يسري وحيد - حسام حسن
البدلاء: على الجابري - إسلام عبد اللاه - مؤمن شريف - محمود عياد - محمد توني - محمد فخري - نور علاء - جون إيبوكا - باسكال فيري
تشكيل سيراميكا كليوباترا
وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.
خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.
خط الهجوم: جراديشار.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - ابراهيم محمد - محمد شيكا - خالد النبرصي.