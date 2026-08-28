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جراديشار على رأس تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار على رأس تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عمرو مصطفى

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام. 

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج  - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - ابراهيم محمد  - محمد شيكا - خالد النبرصي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن حصد أول انتصار لهما هذا الموسم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة On Sport MAX.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد وسيراميكا

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناصف، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا حكمًا مساعدًا أول، وحامد الشحات حكمًا مساعدًا ثانيًا.

ويتولى هيثم الشريف مهمة الحكم الرابع، بينما يدير تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الحكم خالد جمال الغندور، ويعاونه علاء صبري حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

مواجهة قوية في الجولة الثانية

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز أمام جماهيره، مستفيدًا من إقامة اللقاء على استاد الإسكندرية، بينما يطمح سيراميكا كليوباترا إلى الخروج بنتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على مراكز متقدمة خلال منافسات دوري القسم الأول «دوري أورا».

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