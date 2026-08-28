مفاجأت الجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة زد بالدوري

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي زد، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الأهلي لمباراة زد

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة انطلاقته في منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

- يجلس على مقاعد البدلاء

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

تفاصيل عقد كريم الدبيس الجديد مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تفاصيل العقد الجديد لكريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد توصل إدارة القلعة الحمراء لاتفاق مع اللاعب بشأن تمديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر إن كريم الدبيس قام بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم جديدة، بجانب الموسم المتبقي في عقده الحالي، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق الأحمر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الجديد يتضمن حصول كريم الدبيس على إجمالي 30 مليون جنيه خلال المواسم الثلاثة التي تمت إضافتها إلى عقده، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم بين اللاعب وإدارة النادي.

وأضاف أن تمديد عقد الدبيس يأتي في إطار حرص إدارة الأهلي على الحفاظ على العناصر الموجودة ضمن صفوف الفريق، خاصة اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل النادي، إلى جانب منحهم الاستقرار اللازم من أجل مواصلة التطور والمنافسة على البطولات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز في الجولة الماضية على فريق إنبي الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل.