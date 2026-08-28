تجهيزات على قدم وساق بمطار العلمين قبل انطلاق معرض الطيران الدولي

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، جولات ميدانية متواصلة بمطار العلمين الدولي على مدار اليوم، لمتابعة آخر مستجدات الاستعدادات والوقوف على جاهزية مختلف مواقع التشغيل والتجهيزات وخطط العمل، بما يضمن انتظام التشغيل وتقديم أعلى مستويات الخدمة للوفود والمشاركين والمسافرين.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026».

وشملت الجولة الميدانية صالتي السفر والوصول، حيث تابع رئيس الشركة المصرية للمطارات حركة الركاب وإجراءات السفر والفحص والتفتيش، مرورًا ببوابات السفر ومنظومة سيور الحقائب، إلى جانب الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة، وذلك للتأكد من انسيابية الحركة وسرعة إنجاز الإجراءات وتكامل مختلف عناصر منظومة التشغيل.



كما تابع النشار الجانب الجوي بالمطار، حيث تفقد ساحات وقوف الطائرات والممرات والمهبط، إلى جانب المعدات والتجهيزات الفنية والخدمات المساندة، للوقوف على مدى جاهزيتها وكفاءة تشغيلها، والتأكد من تكاملها مع مختلف عناصر المنظومة، بما يدعم التعامل بكفاءة مع الحركة الجوية المتوقعة خلال فترة انعقاد المعرض.

كما تابع رئيس الشركه المصريه للمطارات خطط العمل والترتيبات التشغيلية المقرر تطبيقها خلال فعاليات المعرض، وآليات التنسيق بين فرق التشغيل والجهات المختلفة العاملة بالمطار، مؤكدًا أهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يحافظ على انسيابية الحركة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

واستمرت المتابعة على مدار اليوم ، من خلال جولة ميدانية جديدة شملت عددًا من مواقع العمل، للوقوف على ما تم إنجازه من تجهيزات منذ الجولة الصباحية، ومراجعة آخر المستجدات، والتأكد من جاهزية مختلف عناصر منظومة التشغيل.

وأكد الطيار وائل النشار أن الاستعداد لاستضافة حدث دولي بهذا الحجم يتطلب الاهتمام بأدق التفاصيل، مشيرًا إلى أن جاهزية المطار لا تقتصر على توافر الإمكانات والتجهيزات، وإنما تعتمد بصورة أساسية على التكامل بين مختلف فرق العمل وكفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة.

ووجّه رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات المتبقية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض.

ويستضيف مطار العلمين الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالي الطيران والفضاء، حيث يتضمن المعرض فعاليات دولية متنوعة، من بينها معرض متخصص ومؤتمر دولي وعروض جوية تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعي الطيران والفضاء.

ويمثل مطار العلمين الدولي الواجهة الأولى للمعرض ونقطة الاستقبال الرئيسية للوفود والمشاركين القادمين إلى الحدث، بما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به منظومة المطار في إنجاح فعاليات «EIAS 2026»، وتقديم صورة تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.