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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة الوزن والصداع المتكرر.. حسام موافي يكشف فحوصات مهمة لتحديد السبب

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية الربط بين الأعراض المختلفة التي يعاني منها المريض عند تقييم حالات الصداع المتكرر، مشيرًا إلى أن اجتماع الصداع مع زيادة الوزن والدوخة والإرهاق وآلام المفاصل يستدعي البحث عن الأسباب المحتملة وراء هذه الأعراض.

وأوضح موافي، خلال حديثه ببرنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم قد يكون أحد العوامل المرتبطة بزيادة الوزن دون سبب واضح، كما قد يصاحبه ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى الشعور بالصداع.

وأشار إلى أن الطبيب قد يطلب، وفقًا لتقييم الحالة والأعراض المصاحبة، عددًا من الفحوصات للمساعدة في تحديد السبب، من بينها إجراء رنين مغناطيسي على الجمجمة، وقياس ضغط الدم على مدار 48 ساعة باستخدام جهاز «الهولتر»، إلى جانب تحاليل مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكورتيزول.

وشدد على أن تحديد الفحوصات اللازمة لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يعتمد على تقييم الطبيب للحالة والأعراض التي يعاني منها المريض.

حسام موافي الصداع المتكرر طب قصر العيني زيادة الوزن

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