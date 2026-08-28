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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد بحث 3 ساعات | انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بالمحلة .. صور

قوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمان الشاب
قوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمان الشاب
الغربية أحمد علي

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل في انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من عمره غرق في مياه ترعة بنطاق قرية محلة حسن وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثمان شاب يدعي "كريم محمد جاد" 24 سنة غرق في مياه ترعة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية عقب انتشال جثمان الشاب الضحية طوال 3 ساعات متواصلة.

قوات الإنقاذ النهري 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية قوات الإنقاذ النهري غرق شاب مياه ترعة محلة حسن مركز المحلة

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