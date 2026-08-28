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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جالاتا سراي يقترب من حسم صفقة رافائيل لياو من ميلان

رافائيل لياو
رافائيل لياو
حمزة شعيب

اقترب نادي جالاتا سراي التركي من إتمام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع البرتغالي رافائيل لياو، جناح فريق ميلان الإيطالي، بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق التركي.

لياو يوافق على عرض جالاتا سراي

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن رافائيل لياو وافق على العرض المقدم من جالاتا سراي، بعدما نجح النادي التركي في تحسين شروط الصفقة خلال الساعات الماضية، ليحصل على موافقة اللاعب بشأن الانتقال إلى الدوري التركي.

وأشارت التقارير إلى أن ميلان سيحصل على مقابل مالي يتجاوز 45 مليون يورو، شاملة الإضافات، إلى جانب احتفاظ النادي الإيطالي بنسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وكان أستون فيلا الإنجليزي قد دخل في منافسة قوية للحصول على خدمات لياو، البالغ من العمر 27 عامًا، وحاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن تحركات جالاتا سراي الأخيرة غيرت مسار الصفقة.

ونجح النادي التركي في تحسين عرضه المالي والتعاقدي، وهو ما دفع لياو إلى منح الأولوية للانتقال إلى صفوف جالاتا سراي، بطل تركيا، بدلًا من خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن المفاوضات بين جالاتا سراي وميلان، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي وإتمام إجراءات انتقال الجناح البرتغالي إلى الدوري التركي.

وفي حال اكتمال الصفقة، ستكون صفقة رافائيل لياو واحدة من أبرز تحركات جالاتا سراي خلال سوق الانتقالات الحالية، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة كبيرة على المستوى الأوروبي.

جالاتا سراي رافائيل لياو الدوري التركي

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