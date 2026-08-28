ليس الدهون الثلاثية فقط.. حسام موافي يكشف أسباب التهاب البنكرياس

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس، مشيرًا إلى أن الارتفاع الشديد في مستويات الدهون الثلاثية يعد أحد العوامل المهمة التي يبحث عنها الأطباء عند تشخيص الحالة.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن التهاب البنكرياس الحاد قد يكون مرتبطًا بارتفاع الدهون الثلاثية، لذلك يحرص الأطباء عند استقبال أي حالة مصابة بالتهاب في البنكرياس على إجراء تحليل الدهون الثلاثية، للمساعدة في تحديد سبب الإصابة.

ولفت إلى وجود أسباب أخرى يمكن أن تؤدي إلى التهاب البنكرياس، من بينها حصوات المرارة، موضحًا أن الحصوة قد تصل إلى القناة التي تمر من خلالها إنزيمات البنكرياس وتتسبب في انسدادها.

وأضاف أن انسداد هذه القناة يؤدي إلى تراكم إنزيمات البنكرياس، وهو ما قد ينتج عنه حدوث التهاب حاد في البنكرياس، مؤكدًا أن تحديد السبب وراء الالتهاب خطوة أساسية في تقييم الحالة والتعامل معها طبيًا.