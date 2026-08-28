مركز بحري بريطاني : 29 سفينة عبرت مضيق هرمز يوميًا الأسبوع الماضي

أفاد مركز بريطاني لمراقبة الملاحة البحرية بأن متوسط عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بلغ 29 سفينة يوميًا خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، رغم التوترات الأمنية والتحديات التي تواجه حركة التجارة في المنطقة.

وتأتي هذه البيانات في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر المضيق أقل بكثير من مستوياتها المعتادة قبل اندلاع الصراع، إذ تشير بيانات تتبع السفن إلى استمرار انخفاض أعداد الناقلات وسفن البضائع التي تعبر الممر المائي الاستراتيجي.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) قد أعلن أن 103 سفن دخلت المضيق خلال الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، مقابل 89 سفينة غادرت خلال الفترة نفسها، مع اعتماد هذه الأرقام على بيانات نظام التعريف الآلي للسفن.

وأشار المركز إلى أن حركة العبور التي يمكن تتبعها عبر النظام لا تزال أقل بنحو 90% من مستويات ما قبل الصراع.

وتعكس هذه الأرقام استمرار وجود حركة تجارية عبر المضيق، لكنها في الوقت نفسه توضح حجم التراجع الذي أصاب الملاحة البحرية، خصوصًا مع ارتفاع المخاطر الأمنية وتعرض عدد من السفن لحوادث وأضرار خلال الأسابيع الماضية.

وأظهرت بيانات حديثة أن حركة سفن السلع عبر المضيق شهدت تذبذبًا حادًا؛ إذ عبرت 7 سفن فقط يوم الخميس، مقارنة بـ17 سفينة في اليوم السابق، وبمتوسط 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، وفق بيانات أولية لشركة Kpler. ودخلت ثلاث سفن المضيق، بينما غادرت أربع سفن أخرى.