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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين.. ويوجه المسئولين بحلها

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على الإستماع لمطالب المواطنين الذين ألتقى عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد النصر ، موجهاً المسئولين بمختلف الجهات بوضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وكان قد أدى محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك فى إطار حرصه على المشاركة فى المناسبات الدينية والتواصل مع المواطنين، والتأكيد على أهمية دور المساجد فى نشر القيم الدينية والإنسانية وترسيخ مبادئ الرحمة والتسامح.

أداء صلاة الجمعة بحضور القيادات الدينية والتنفيذية
جاء ذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام لمحافظة أسوان، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فضلاً عن عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية بالمحافظة.

مطالب المواطنين

خطبة الجمعة بعنوان "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم "
وتناولت خطبة الجمعة موضوع " نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم"، ونحن نحتفل بمولده الشريف، حيث تناولت جوانب من سيرة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله رسالته من قيم الرحمة والتسامح وحسن التعامل بما يعزز القيم الأخلاقية والإنسانية فى المجتمع.

التأكيد على دور المساجد فى نشر القيم المجتمعية
وأكدت خطبة الجمعة على أهمية الإقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى معاملاته وأخلاقه، ونشر قيم الرحمة والتراحم والتسامح بين أفراد المجتمع، بما يسهم فى بناء مجتمع متماسك يسوده الود والمحبة .

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