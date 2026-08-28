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عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد بدران

كشف المخرج بيتر ميمي عن قناة عرض مسلسل «عشماوي»، بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر طرحه ضمن دراما الموسم الرمضاني 2027.

ونشر بيتر ميمي صورة للفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «ششششش.. عزرائيل حضر، عشماوي على قناة MBC في رمضان 2027».

عودة محمد رمضان للدراما الرمضانية

ويمثل مسلسل «عشماوي» عودة محمد رمضان إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 أعوام، منذ مشاركته في بطولة مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2023.

وكان مسلسل «جعفر العمدة» قد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب ومنة فضالي.

محمد رمضان دراما رمضان عشماوي بيتر ميمي

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