الصليب الأحمر: 93 ألف شخص تضرروا من فيضانات نيبال ويحتاجون للمساعدة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 93 ألف شخص تأثروا بالفيضانات التي ضربت نيبال، وأصبحوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأشارت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تأثر نحو 93 ألف شخص بالكارثة، مع استمرار عمليات تقييم الأضرار في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الفيضانات المفاجئة والكارثية التي ضربت شمال نيبال في 26 أغسطس، خاصة مناطق راسوا ونواكوت ودادينج، عقب انهيار جليدي في منطقة جبلية أدى إلى اندفاع كميات كبيرة من المياه والحطام عبر الأنهار.

وتسببت الفيضانات في أضرار واسعة بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة والاتصالات، وسط استمرار جهود تقييم حجم الخسائر وتحديد الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.