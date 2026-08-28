استمرار ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-8-2026.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-82026 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، مع صعود سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6495 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 51960 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7425 جنيهًا للبيع و7365 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6495 جنيهًا للبيع و6445 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5565 جنيهًا للبيع و5525 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4330 جنيهًا للبيع و4295 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 51960 جنيهًا للبيع و51560 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه: 230875 جنيهًا للبيع و229100 جنيه للشراء.

الأونصة بالدولار: 4607.02 دولار.

دولار الصاغة: 50.11 جنيه مقابل 50.24 جنيه في البنك.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7425 جنيهًا للبيع و7365 جنيهًا للشراء، ليواصل ارتفاعه داخل السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6495 جنيهًا للبيع و6445 جنيهًا للشراء، ويعد العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5565 جنيهًا للبيع و5525 جنيهًا للشراء، وسط ارتفاع أسعار الذهب بمختلف الأعيرة.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4330 جنيهًا للبيع و4295 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 51960 جنيهًا للبيع و51560 جنيهًا للشراء، متأثرًا بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الأونصة ودولار الصاغة

سجلت الأونصة في السوق المحلية 230875 جنيهًا للبيع و229100 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4607.02 دولار.

وسجل دولار الصاغة 50.11 جنيه، مقابل 50.24 جنيه في البنك.