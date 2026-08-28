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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع استمرار حركة الذهب بين الصعود والهبوط في الأسواق المحلية والعالمية. 

أسعار الذهب

ويأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملين لتطورات أسعار الأوقية عالميا وحركة الدولار، بالتزامن مع تغيرات مستويات الطلب على الذهب داخل السوق المصرية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب.

وتحظى أسعار الذهب بمتابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء والبيع، سواء لاقتناء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، أو بهدف الادخار والاستثمار، خاصة أن الذهب لا يزال من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات في ظل المتغيرات الاقتصادية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24
بلغ نحو 7430 جنيها للبيع و7370 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21
سجل نحو 6500 جنيه للبيع و6450 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18
بلغ نحو 5570 جنيها للبيع و5530 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 4335 جنيها للبيع و4300 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب
بلغ نحو 52000 جنيه للبيع و51600 جنيه للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه المصري
سجل نحو 231055 جنيها للبيع و229275 جنيها للشراء.

سعر الأونصة عالميا
بلغ نحو 4584.21 دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس داخل السوق.

وقد تتحرك أسعار الذهب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد نتيجة التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وحركة التداول المحلية، لذلك من المهم للراغبين في الشراء أو البيع الاستعلام عن السعر الفعلي في وقت تنفيذ المعاملة.

كما يجب مراعاة أن الأسعار المعلنة للجرام لا تمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، حيث تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة والرسوم، والتي تختلف بحسب نوع المشغولة والتاجر والشركة المنتجة.

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر حركة الذهب عالميا بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها معدلات العرض والطلب وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتعد حركة الدولار الأمريكي من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر في قرارات المستثمرين واتجاهاتهم نحو الأصول المختلفة.

كما تلعب التطورات السياسية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية دورا في تحديد اتجاهات الذهب، حيث يزداد الإقبال على المعدن النفيس عادة خلال فترات ارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق، باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر.

أسعار الذهب

الذهب يحافظ على مكانته كأداة للادخار

ويواصل الذهب الاحتفاظ بمكانته كإحدى أبرز أدوات الادخار والاستثمار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بينما يستخدمه المستثمرون ضمن محافظهم بهدف تنويع الأصول وتقليل تأثير بعض المخاطر الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.

وترتبط تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعدد من المؤشرات العالمية والمحلية، وعلى رأسها مسار أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية، واتجاهات الدولار، ومستويات التضخم، فضلا عن تطورات الاقتصاد العالمي.

ومع استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، مع ضرورة التأكد من السعر المعلن لحظة تنفيذ البيع أو الشراء، ومعرفة قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام المعاملة.

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