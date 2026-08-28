جامعة العاصمة تهنئ مهاب إيهاب لتتويجه بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بخالص التهنئة إلى الطالب مهاب إيهاب، لاعب منتخب مصر لسباحة الزعانف وطالب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العاصمة، بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر مونو، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة حاليًا بمدينة تارانتو الإيطالية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالإنجاز الذي حققه الطالب، مؤكدًا أن تفوقه الرياضي يعكس ما يتمتع به شباب جامعة العاصمة من قدرات وإمكانات متميزة، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ورفع اسم الجامعة ومصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما تقدم الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالتهنئة للطالب مهاب إيهاب، مشيدًا بأدائه المتميز خلال المنافسات ونجاحه في انتزاع المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر للكلية والجامعة، ونموذجًا مشرفًا للطلاب في الجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي.

وقدم مهاب إيهاب أداءً قويًا خلال منافسات سباق 400 متر مونو، ليضيف ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في البطولة، ويرفع إجمالي ميداليات مصر حتى الآن إلى 21 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، المتابعة المستمرة لأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، وتقديم الدعم والمساندة لهم، ومتابعة نتائجهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين يمثلون 26 دولة، فيما تخوض البعثة المصرية منافسات البطولة في 23 لعبة رياضية.

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبطال مصر في المحافل الرياضية الدولية، وليؤكد الدور المهم الذي تلعبه الجامعات المصرية في دعم طلابها الموهوبين ورعاية قدراتهم، بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن في مختلف البطولات.