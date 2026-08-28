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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختار يسبني ويروح لربنا.. رسالة مؤثرة من أرملة عن زوجها أمام الكعبة

رسالة موجعة من أرملة لزوجها الشهيد أمام الكعبة
رسالة موجعة من أرملة لزوجها الشهيد أمام الكعبة
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مؤثرا لسيدة تُدعى بسمة بهجت، ظهرت برفقة زوجها الراحل في صور أثناء أدائهما مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة.

وكتبت بسمة عبر حسابها على موقع «فيسبوك» رسالة مؤثرة لزوجها، أعربت خلالها عن اشتياقها إليه، داعية الله أن يجمعهما مجددا في الجنة.

وقالت في رسالتها: «شايفين الراجل الجميل اللي ماسك إيدي وبيطوف بيا في بيت ربنا.. الراجل ده اختار يسبيني ويروح لربنا».

وأضافت: «خدني بيت ربنا ومتّعني فيه وبعدين طمع وقال أروح لجنة ربنا أحسن من كل حاجة»، قبل أن تختتم رسالتها بالدعاء قائلة: «ربنا يجمعني بيك في الجنة يا شهيد عمري وقلبي»، مصحوبة بعدد من القلوب الحمراء.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعاطفهم مع السيدة، وقدموا لها الدعوات بالرحمة والمغفرة لزوجها، والصبر والسلوان لها.

سيده تودع زوجها من الحرم الحرم المكي مناسك العمرة الكعبه المشرفه

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