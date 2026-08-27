نادر نور الدين: تحلية مياه البحار أحد محاور تنمية الموارد المائية وتأمين مستقبل مصر



أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، صدرت توجيهات بإعداد تصورات وسيناريوهات للتعامل مع التداعيات المحتملة للسد الإثيوبي، بما في ذلك دراسة الآثار المترتبة على حدوث انهيار محتمل للسد.

وقال نور الدين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه تم وضع عدد من المحاور والخطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالسد الإثيوبي، إلى جانب العمل على تعزيز وتنمية موارد مصر المائية، بما يضمن تأمين الاحتياجات المائية للبلاد.

وأشار أستاذ الموارد المائية والأراضي إلى أن من بين المحاور التي جرى التركيز عليها التوسع في تحلية مياه البحار، باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية لتنمية الموارد المائية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية المستقبلية.

تنفيذ مشروعات قومية

وشدد على أهمية تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تعزيز الأمن المائي المصري