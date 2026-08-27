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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال يطالب وزير التعليم العالي بالتدخل لإنصاف طلاب الـIG المتفوقين

أسامة كمال
أسامة كمال
رحمة سمير

طالب الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل لبحث أزمة طلاب الـIG المتفوقين، الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة بلغت 98% و99%، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق باب القبول في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأوضح أسامة كمال أن الطلاب المتفوقين يواجهون أزمة بسبب صدور نتائجهم بعد غلق مراحل التنسيق، رغم تفوقهم وحصولهم على مجاميع مرتفعة، مطالبًا وزير التعليم العالي بالتحقيق في الأمر وتطبيق مبدأ العدالة ومنح هؤلاء الطلاب فرصتهم كاملة.

وقال كمال: «حق المتفوقين في مصر لازم المتفوقين ياخدوه، ملهمش ذنب إن النتيجة طلعت بعد قفل باب التنسيق».

وأشار إلى أن أكاديمية الشرطة، التي بدأت استقبال طلبات التقديم قبل ظهور النتيجة، قامت بمد فترة التقديم من 27 أغسطس حتى 3 سبتمبر، مراعاةً لظروف الطلاب، مؤكدًا ضرورة التعامل بالمبدأ نفسه مع طلاب الـIG المتفوقين.

https://web.facebook.com/reel/1208384734817961?locale=ar_AR 

المتفوقين التنسيق_الجامعي العدالة_التعليمية مصر التعليم_العالي

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