غادروا قبل الشتاء.. سلطات خيرسون الأوكرانية تطالب السكان بالرحيل عن المدينة

حثّ ألكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون الأوكرانية، سكان المدينة على مغادرتها بسبب مشاكل في إمدادات الطاقة.

وقال بروكودين في 27 أغسطس إن خيرسون، قد تُحرم من الكهرباء والتدفئة لفترة طويلة خلال فصل الشتاء وفي هذا الصدد، حثّ السكان على مغادرة المدينة.

وناشد بروكودين السكان، وخاصة كبار السن والأسر التي لديها أطفال، بالتوجه إلى مناطق أكثر أمانًا إن أمكن.

وأوضح أنه من المستحيل الاعتماد على تشغيل محطات الطاقة الحرارية وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية بشكل طبيعي خلال فصل الشتاء المقبل.

وكتب بروكودين: "قد تبقى خيرسون بدون كهرباء وتدفئة ليس لساعات أو أيام، بل لفترة طويلة وعلينا الاستعداد لذلك الآن".

وكان دينيس شميهال، وزير الطاقة الأوكراني قد صرّح في 24 أغسطس بأن الشتاء المقبل سيكون صعبًا على البلاد بسبب الأضرار التي ستلحق بالبنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى أن استقرار نظام الطاقة لا يعتمد فقط على توفير الكهرباء، بل أيضاً على إمدادات التدفئة والمياه والخدمات اللوجستية والاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.

وفي الرابع من أغسطس الجاري، أكدت يوليا مندل، السكرتيرة الصحفية السابقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن قطاع الطاقة الأوكراني على وشك الانهيار.

وأقرت بأنه حتى في حال الحصول على التمويل المطلوب من الشركاء الدوليين، فلن يكون من الممكن تغيير الوضع جذرياً.