سعد الدين الهلالي: المولد النبوي الشريف حدث جلل غير البشرية وجعل للعرب قيمة

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المولد النبوي الشريف حدث جلل غير البشرية وجعل للعرب قيمة .

وقال سعد الدين الهلالي في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الرسول محمد أرسل رحمة للعالمين ".

وتابع سعد الدين الهلالي:" الدولة المصرية منحت المصريين عطلة بأجر في المولد النبوي الشريف والغرض هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف".



وأكمل:" هناك تكليف على المواطن بحكم العطلة التي حصل عليها بأجر للحديث عن رسالة وأخلاق النبي محمد وأين نحن من الأمانة التي سلمها إلينا ".

وتابع الهلالي:" نحتفل من اجل أن نتعايش ونتحاكى عن موقعنا من رسالة النبي محمد ".