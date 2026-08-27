مصطفى بكري: خطاب السيسي بالمولد النبوي حمل رسالة ردع.. ومصر حريصة على أمنها القومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تميز بالمكاشفة والمحاسبة، وحمل رسائل واضحة بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه رسالة ردع قوية مفادها أن مصر حريصة على أمنها القومي، ولن تسمح بأي تهديد يمس استقرارها أو مصالحها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وفي مقدمتها الأوضاع في لبنان والتوترات المتصاعدة في الإقليم.

حرص الدولة المصرية على دعم الاستقرار

وتابع أن تأكيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي يعكس إدراكًا لحجم المخاطر المحيطة بالمنطقة، وحرص الدولة المصرية على دعم الاستقرار ورفض اتساع دائرة الصراع، مع حماية المصالح المصرية بكل قوة.