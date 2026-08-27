بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

انتقد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أحمد ربيع، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة البنك الأهلي.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: "أحمد ربيع، في إحدى هجمات فريق البنك الأهلي، كان بيتمشى في الملعب، ربيع في تلك الهجمة كان لازم يبقى موجود عند منطقة جزاء الزمالك".

وأضاف: "الكسل بتاعك إنك شايف الكورة بعيد ومش هتدخل جون، كان ممكن يكلف الزمالك هدف التعادل والمباراة تتقلب".

وتابع: “ربيع لاعب كويس، ولكن لازم يتوقع الكورة، ميتفرجش على اللعبة مكانه لازم يبقى موجود عند حدود منطقة جزاء الزمالك”.

وكان الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري.