ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا

أعلنت الشرطة النيبالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد أمس إلى 177 قتيلا.

وأوضحت الشرطة - في بين نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - أن 33 شخصا يتلقون العلاج، وأنه تم نشر 3318 شرطيا حتى الآن لدعم عمليات الإنقاذ.

من جانبه، أعلن مجلس السياحة النيبالي فقدان 644 سائحا بعد الفيضانات، بينهم 178 هنديا و127 نيباليا، و53 أوكرانيا، و51 ماليزيا، و65 أمريكيا، و35 أستراليا، و33 بريطانيا إلى جانب 4 فرنسيين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.