نائب وزير الصحة يتفقد منشآت المنيا الصحية ويوجه بتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين

في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية موسعة إلى محافظة المنيا، تفقد خلالها مستشفى الفكرية المركزي بأبو قرقاص ومعهد أورام المنيا ومستشفى صدر المنيا والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية، والوقوف على التحديات والعمل على تذليلها سريعاً لتحسين جودة الرعاية الصحية.

المتابعة المستمرة للحالات

استهل قنديل الجولة بتفقد مستشفى الفكرية، حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية والصيدلية.

ولاحظ تكدساً أمام عيادتي الأطفال والعظام والصيدلية، فوجه فوراً بزيادة أعداد الأطباء والصيادلة لتقليل فترات الانتظار وضمان حصول المرضى على الخدمة والأدوية.

كما تفقد أقسام الأشعة والاستقبال والطوارئ والداخلي، وشدد على المتابعة المستمرة للحالات وسرعة التعامل معها.

وأثنى على أداء وحدة الغسيل الكلوي، ووجه بالاستفادة القصوى من غرف العمليات، وزيادة معدلات التدخلات الجراحية بما يتناسب مع أعداد الأطباء تيسيراً على المرضى.

ثم توجه إلى معهد أورام المنيا، فتفقد العيادات الخارجية والاستقبال وأقسام الأشعة، والتقى عدداً من المواطنين الذين اشتكوا من طول فترات الانتظار وامتداد الفحوصات والتشخيص لأكثر من شهر، فوجه إدارة المعهد بتفعيل خدمة المواطنين وتنظيم مواعيد محددة وواضحة والتواصل المستمر مع المرضى، وشرح الإجراءات بوضوح لتقليل الزحام.

شملت الجولة مستشفى صدر المنيا، حيث تفقد قسم الاستقبال وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والالتزام بمكافحة العدوى، خاصة في أقسام الرعاية المركزة والتأكد من توافر المستلزمات كافة.

وفي إطار دعم الكوادر التمريضية، تفقد المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات، واطلع على استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

وحضر مع لجنة اختبارات القبول، وأشاد بشفافية الآليات التي تعتمد على المجموع المرتفع واجتياز الاختبارات لإعداد كوادر مؤهلة، ووجه بصرف مكافأة أسبوعين لمدير إدارة التدريب بالمديرية وإدارة المدرسة ولجنة القبول.

وفي ختام الجولة، عقد اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة مروة إسماعيل، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا، والدكتور أحمد شفيق، مسئول هيئة الرعاية الصحية، ورؤساء الإدارات المركزية والفنية، استعرض خلاله أداء المستشفيات.

وأعلن حصول مستشفى حميات المنيا على المركز الأول كأفضل أداء على مستوى المحافظة، ووجه بصرف مكافأة أسبوعين لمستشفى الحميات وفرق المعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي والفيروسات الكبدية وصحة البيئة والسلامة والصحة المهنية.

كما ناقش سبل رفع كفاءة منظومة الترصد والاستجابة للمخاطر الصحية، واختتم بالتشديد على تكثيف المتابعة الميدانية بمواقع الخدمة، مؤكداً أنها لا تقتصر على رصد المشكلات بل تستهدف وضع حلول عملية سريعة تنعكس إيجاباً مباشرةً على صحة المواطن.