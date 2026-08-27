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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
رنا عصمت

قدمت الشيف إسمى شريف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة.

طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة..



المكونات
• كوب واحد من الحمص المطبوخ
• ملعقتان كبيرتان من البابريكا المدخنة
• ربع كوب من الجوز
• ربع كوب من بذور عباد الشمس
• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
• ملعقة كبيرة من الدقيق (حسب الحاجه )
• نصف ملعقة صغيرة من الملح
• 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم (اختياري)
• ملعقة كبيرة من الماء (إذا لزم الأمر لربط العجين)



الطريقة ..


سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية
في العجان او الكبه ، ضعي الحمص واخلطيه حتى تحصلي على عجينة خشنة. أضيفي البابريكا المدخنة، والجوز وعباد الشمس، وزيت الزيتون، والدقيق ، ومسحوق الثوم، والملح. اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة. إذا كانت العجينة جافة جدًا، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء.
خذي قطع صغيرة من العجينة وشكليها على شكل كرات. افرديهم بيديك حتى يصبحوا على شكل كعكة ثم ضعيهم على صينية (التشكيل حسب الرغبة)
اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشة حول الحواف. اتركيه يبرد قبل التقديم

قبل المدارسطريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة قبل المدارسطريقة بسكويت الحمص مع البابريكا طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

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قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

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