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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القرفة والنعناع لتكبير الشفاه.. هل تمنحكِ مظهرًا ممتلئًا بعيدًا عن الفيلر؟

القرفة والنعناع لتكبير الشفاه.. هل تمنحكِ مظهرًا ممتلئًا بعيدًا عن الفيلر؟
القرفة والنعناع لتكبير الشفاه.. هل تمنحكِ مظهرًا ممتلئًا بعيدًا عن الفيلر؟
ولاء عادل

تبحث كثير من الفتيات عن طرق طبيعية تمنح الشفاه مظهرًا أكثر امتلاءً وحيوية، دون اللجوء إلى حقن الفيلر أو إنفاق مبالغ كبيرة على مستحضرات التجميل. ومن بين الوصفات المتداولة في هذا المجال خلطات تعتمد على القرفة والنعناع، باعتبارهما من المكونات التي قد تمنح الشفاه تأثيرًا مؤقتًا يجعلها تبدو أكثر امتلاءً.

وتعتمد فكرة هذه الوصفات وفقًا لموقع "Beauty Trend Tracker على استخدام مكونات تساعد على ترطيب الشفاه وتقشيرها، إلى جانب مواد قد تسبب إحساسًا بالوخز أو الدفء، وهو ما قد يجعل الشفاه تبدو أكثر تورّدًا وامتلاءً لفترة قصيرة. لكن من المهم عدم التعامل مع هذه الوصفات باعتبارها بديلًا حقيقيًا للفيلر، إذ إن تأثيرها تجميلي ومؤقت، ولا يؤدي إلى زيادة دائمة في حجم الشفاه.

ملمع الشفاه بالقرفة والنعناع.. مظهر أكثر امتلاءً

يمكن تحضير ملمع منزلي يعتمد على مكونات مرطبة، مع إضافة كميات صغيرة جدًا من زيت النعناع والقرفة. وتستخدم الوصفة المتداولة كميات متساوية من شمع العسل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، مع إمكانية استبدال زيت الزيتون بفيتامين E.

تُذاب المكونات الأساسية معًا باستخدام حمام مائي دافئ حتى تتجانس، ثم يُرفع الخليط عن الحرارة ويُترك ليهدأ قليلًا قبل إضافة زيت النعناع العطري والقرفة.

وبعد خلط المكونات جيدًا، يمكن وضعها في عبوة نظيفة ومخصصة لمستحضرات الشفاه، وتركها حتى تتماسك.

وقد يمنح زيت النعناع والقرفة إحساسًا بالوخز أو الدفء عند وضعهما على الشفاه، وهو ما قد يصاحبه احمرار مؤقت ومظهر أكثر امتلاءً. لكن هذا التأثير لا يعني أن حجم الشفاه زاد فعليًا، وإنما يرتبط بالتأثير الموضعي للمكونات.

مقشر القرفة لتنعيم الشفاه

إلى جانب ملمع الشفاه، تنتشر وصفة أخرى تعتمد على القرفة والسكر بهدف التخلص من خلايا الجلد الميتة وتحسين ملمس الشفاه.

وتتكون الوصفة من زيت جوز الهند والقرفة والسكر والعسل، حيث تُخلط المكونات حتى تتكون عجينة ذات قوام حبيبي. توضع كمية صغيرة على الشفاه وتُدلّك برفق بحركات دائرية لمدة قصيرة، ثم تُغسل بالماء الفاتر.

يساعد التقشير اللطيف على إزالة الجلد الجاف والمتقشر، بينما تعمل الزيوت والعسل على ترطيب الشفاه، ما قد يمنحها مظهرًا أكثر نعومة وحيوية.

لكن الإفراط في فرك الشفاه قد يؤدي إلى تهيجها أو زيادة جفافها، لذلك لا ينبغي التعامل مع المقشرات المنزلية باعتبارها علاجًا يوميًا.

هل القرفة والنعناع يكبران الشفاه فعلًا؟

رغم انتشار وصفات القرفة والنعناع باعتبارها طرقًا طبيعية لتكبير الشفاه، فإن تأثيرها لا يُقارن بنتائج الإجراءات التجميلية مثل الفيلر.

المظهر الممتلئ الذي قد يظهر بعد استخدام بعض المنتجات المحتوية على النعناع أو القرفة يكون مؤقتًا، وقد يرتبط بالتهيج الموضعي وزيادة الاحمرار أو تدفق الدم في المنطقة، وليس بزيادة حقيقية في حجم أنسجة الشفاه.

لذلك، فإن الوصف الأدق لهذه المنتجات هو أنها قد تمنح تأثيرًا بصريًا مؤقتًا للامتلاء والتورّد، وليس تكبيرًا دائمًا للشفاه.

انتبهي قبل استخدام الزيوت العطرية على الشفاه

رغم أن المكونات طبيعية، فإن ذلك لا يعني أنها آمنة لجميع الأشخاص أو أن استخدامها بتركيزات مرتفعة يخلو من المخاطر.

وتُعد زيوت القرفة والنعناع العطرية من المكونات المركزة، وقد تسبب لدى بعض الأشخاص تهيجًا أو حرقانًا أو احمرارًا أو رد فعل تحسسيًا، خاصة عند استخدامها مباشرة على الجلد دون تخفيف مناسب.

لذلك، من الأفضل اختبار كمية صغيرة على منطقة محدودة من الجلد أولًا، والتوقف عن الاستخدام فور ظهور حرقان شديد أو تورم أو طفح أو تهيج مستمر.

كما يُفضل عدم وضع الخلطات المحتوية على الزيوت العطرية على الشفاه المتشققة أو المصابة بجروح، لأن ذلك قد يزيد الشعور بالحرقة والتهيج.

نصائح للحصول على شفاه ناعمة وممتلئة المظهر

يمكن الحصول على مظهر أكثر حيوية للشفاه من خلال خطوات بسيطة لا تعتمد على وصفات قوية، أبرزها:

  • الحفاظ على ترطيب الشفاه بانتظام.
  • تجنب لعق الشفاه باستمرار، لأنه قد يزيد جفافها.
  • استخدام منتجات مرطبة مناسبة للشفاه.
  • حماية الشفاه من التعرض المباشر للشمس باستخدام مستحضر يحتوي على عامل حماية مناسب.
  • تجنب التقشير العنيف أو المتكرر.
  • التوقف عن أي منتج يسبب حرقانًا أو تهيجًا واضحًا.
  • عدم استخدام الزيوت العطرية المركزة مباشرة على الشفاه.

وفي النهاية، قد تكون وصفات القرفة والنعناع خيارًا للحصول على تأثير مؤقت من التورّد والامتلاء لدى بعض الأشخاص، لكنها لا تمنح تكبيرًا دائمًا للشفاه ولا تُعد بديلًا للإجراءات الطبية والتجميلية المتخصصة.

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