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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يستبعد شن ترامب غارات جديدة على إيران الآن

ترامب وروبيو
ترامب وروبيو
محمد على

استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،  أن يقوم الجيش الأمريكي بالإغارة على إيران في الوقت الحالي في ظل حملة ضغط اقتصادي ثقيلة على إيران. 

وذكر روبيو، لعدد من نظرائه في الدول الحليفة خلال الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة لا يُتوقع أن تشن، في الوقت الراهن، ضربات جديدة على إيران.

كما أفاد بأن الإدارة الأمريكية تركز على إجراءات ضغط أخرى، من بينها الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع.

وبحسب موقع «أكسيوس» الذي نقل عن مصادر أمريكية، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات إذا شنت إيران هجوما أولا.

انتخابات التجديد النصفي

وقال مسؤول أمريكي آخر إن من المتوقع أن تظل هذه هي سياسة الولايات المتحدة، على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إزالة الألغام من معظم مناطق مضيق هرمز، إلى جانب زيادة حركة ناقلات النفط عبره، أدت إلى تراجع كبير في القدرة التفاوضية لإيران.

وزير الخارجية ماركو روبيو واشنطن إيران

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