التعاون مع اليونيسف لدعم جهود مصر في تحسين الخدمات الاجتماعية

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الإنسان.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على التعلم والنمو والمشاركة بصورة إيجابية، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.

كما ناقش الجانبان جهود فرق عمل وحدات إدارة الحالة، التي تعمل على توفير الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال وضمان سلامتهم البدنية والنفسية، من خلال عمليات الرصد والتقييم ووضع الخطط والمتابعة والإغلاق، وذلك للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، وأطفال الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

وناقش الجانبان كذلك اقتصاد الرعاية، وأهمية تطوير منظومة متكاملة للرعاية باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في خدمات الرعاية وتوفير بيئة داعمة للأسر ومقدمي الرعاية.

كما تطرق اللقاء إلى دعم مقدمي الرعاية لكبار السن، في ضوء الاهتمام بتعزيز جودة خدمات الرعاية المقدمة لهم ورفع قدرات مقدمي الرعاية، بما يسهم في توفير رعاية أكثر جودة واستدامة، ويحافظ على حقوق كبار السن وكرامتهم.

وبحث اللقاء كذلك سبل التعاون في إطار برنامج «مودة – تربية – مشاركة»، الذي يستهدف تعزيز الوعي والمهارات لدى الأسر والشباب ومقدمي الرعاية والأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، ودعم العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية والمشاركة الفاعلة، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وقدرة على رعاية الأطفال وتنشئتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف، مشيرةً إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة في الملفات المرتبطة بالطفولة والأسرة وكبار السن، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية بما يتوافق مع السياق المصري.

ومن جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي حرص منظمة اليونيسف على مواصلة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم الجهود الوطنية في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل والأسرة والرعاية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستهدفة.

حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.