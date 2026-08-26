وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع «حدائق تلال الفسطاط»

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع «حدائق تلال الفسطاط»، المقام على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة.

وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية واللواء هاني الإسكندراني رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة واستشاري المشروع.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة الفسطاط، باعتبارها إحدى أهم المناطق التاريخية والحضارية بالقاهرة، مشيرة إلى أن مشروع «حدائق تلال الفسطاط» يمثل نقلة نوعية في استعادة الوجه الحضاري للمنطقة، من خلال إقامة متنفس حضاري وسياحي متكامل، يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات والمقومات الترفيهية والثقافية والاستثمارية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للموقع، ويحقق الاستفادة المثلى من مقوماته الطبيعية والتاريخية، فضلًا عن توفير مساحات مفتوحة ومناطق ترفيهية وثقافية وخدمية، توفر تجربة متميزة للمواطنين والزائرين، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية العمرانية للمنطقة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على خروج المشروع في أفضل صورة، بما يتناسب مع أهمية ومكانة منطقة الفسطاط، ويعزز من قدرتها على جذب المواطنين والسائحين والاستثمارات.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع «حدائق تلال الفسطاط»، حيث تم استعراض موقف المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا، إذ تُقام المنطقة الاستثمارية على مساحة 131 ألف م²، وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعمًا، و4 مولات تجارية، و4 جراجات للسيارات، بالإضافة إلى منطقة خلفية مخصصة لإقامة الاحتفالات والفعاليات الرسمية الكبرى، وتضم المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ المنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية في مواجهة البوابة الرئيسية للمشروع، وتضم محورًا رئيسيًا أمام متحف الحضارة، تحيط به مجموعة من الساحات المخصصة للأنشطة الثقافية والمطاعم والخدمات، إلى جانب البوابة الرئيسية و4 مطاعم وكافتيريات، بمسطح مبانٍ يبلغ 216 م²، و3 نوافير، بالإضافة إلى مساحة تبلغ 26,864 م²، بما يؤهل المنطقة لاستضافة الاحتفالات والفعاليات على مدار العام.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ منطقة المغامرة، التي تضم عددًا من المباني الخدمية والبحيرات وأعمال الزراعات ومنطقة ألعاب، إلى جانب 3 مبانٍ خدمية، تشمل مبنى لألعاب الأطفال بمساحة 505 م²، ومبنى خدميًا بمساحة 167 م²، ومبنى لدورات المياه بمساحة 167 م²، بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97,238 م².

كما تابعت الوزيرة أعمال منطقة التلال والوادي، التي تضم 3 تلال متباينة الارتفاعات، يمر بينها الممر المائي «النهر»، وتتدرج التلال في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهي عند قمم التلال، بما يتيح إطلالات متميزة على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين.

وتناول الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ منطقة الأسواق، وهي منطقة تجارية مقامة على مساحة 60 ألف م²، ويستهدف تنفيذها تنشيط الحركة السياحية، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وتنميتها، ومن أبرزها أعمال الزجاج والسيراميك والشمع والغزل والنسيج. ويتم تنفيذ المنطقة على 3 مراحل، وتضم 19 محلًا تجاريًا، وأماكن انتظار للسيارات، وبحيرة صناعية، ومسطحات خضراء، وفندقًا من فئة 3 نجوم.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة والاستشاري، وسرعة التعامل مع أي معوقات.