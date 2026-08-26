لبنان .. انفجار مسيّرة إسرائيلية بقضاء صور

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية ، بانفجار مسيّرة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري بقضاء صور.

وصعّد جيش الإحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، مساء الثلاثاء، عبر غارات جوية استهدفت مناطق في قضاء النبطية، بالتزامن مع تفجير كبير في بلدة الخيام، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وبحسب تقارير لبنانية، فقد استهدفت إحدى الغارات محيط حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما طالت غارات أخرى المنطقة بين مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان.

كما امتدت الاستهدافات، بحسب وسائل إعلام لبنانية، إلى وادي السلوقي والمنصوري في قضاء صور، إضافة إلى تفجير في مركبا وإلقاء مسيرة إسرائيلية عبوات متفجرة على بلدة صربين.

وأظهرت مشاهد متداولة تصاعد ألسنة النيران والدخان عقب إحدى الغارات، بينما لم يعلن الجيش الإسرائيلي طبيعة الأهداف.