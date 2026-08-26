طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

تتعرض السيارات المحفوظة لفترات طويلة أو الموقوفة في المرائب الخاطئة لمخاطر كبيرة جراء تسلل القوارض مثل الفئران والسناجب إلى كبينة المحرك وقضم الأسلاك الكهربائية والخراطيم والأحزمة.

وأكدت دراسات حديثة أعدتها مؤسسات متخصصة في سلامة المستهلك أن القوارض تقضم المواد البلاستيكية مثل PVC بشكل مستمر لمنع نمو أسنانها الزائد، بغض النظر عن وجود زيوت الصويا في مكونات تصنيع السيارات، مما ينفي الشائعات الشائعة حول مسؤولية المواد النباتية المضافة وحدها عن استدراج هذه الكائنات.

مقاومة المبيدات وتزايد ظاهرة التلف

أظهرت أبحاث أجرتها جامعة "روتغرز" أن 84% من فئران المنازل في المناطق الحضرية تمتلك طفرات جينية تجعلها مقاومة للمبيدات الحشرية والكيميائية التقليدية.

وتزايدت حالات تلف السيارات خلال السنوات الأخيرة بسبب ترك المركبات متوقفة لفترات طويلة دون قيادة، مما يوفر بيئة دافئة وآمنة للقوارض لبناء أعشاشها داخل الأجزاء الميكانيكية المظلمة بعيدًا عن الحركة اليومية.

استخدام الفخاخ وإحكام إغلاق الجراج

تعتبر الفخاخ التقليدية الموزعة حول المركبة وفي المرائب الوسيلة الأكثر فاعلية للسيطرة على القوارض قبل وصولها للسيارة.

وفي حال استخدام الفخاخ الحية، يُوصى بنقل القوارض وإعادة إطلاقها على بعد لا يقل عن 8 كيلومترات عن المنزل لضمان عدم عودتها مجددًا.

كما ينبغي إغلاق كافة الفجوات في أبواب ونوافذ الجراج، واستخدام أغطية حماية مخصصة للسيارات ذات حواف مغلقة لمنع تسلل الفئران إذا كانت السيارة تركن في المساحات المفتوحة.

إبعاد مصادر الغذاء والتحريك المنتظم للمركبة

يستوجب تفادي جذب القوارض إبعاد السيارة تمامًا عن حاويات القمامة، وبذور الطيور، والمواد الصالحة لبناء الأعشاش مثل الأوراق المقواة والأقمشة والعوازل.

ويجب الامتناع عن ترك أي أطعمة أو مخلفات داخل السيارة إطلاقًا، مع الحرص على قيادة المركبة بصفة منتظمة وإصدار صوت آلة التنبيه قبل التشغيل لإخافة أي قوارض قد تتواجد بالقرب من المحرك.