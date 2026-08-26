قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
روبيو يستبعد شن ترامب غارات جديدة على إيران الآن
غدًا غلق باب التقديم.. تعرف على شروط القبول فى حج القرعة 2027
لبنان .. انفجار مسيّرة إسرائيلية بقضاء صور
سول: طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية
لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران
عزة عاطف

تتعرض السيارات المحفوظة لفترات طويلة أو الموقوفة في المرائب الخاطئة لمخاطر كبيرة جراء تسلل القوارض مثل الفئران والسناجب إلى كبينة المحرك وقضم الأسلاك الكهربائية والخراطيم والأحزمة. 

وأكدت دراسات حديثة أعدتها مؤسسات متخصصة في سلامة المستهلك أن القوارض تقضم المواد البلاستيكية مثل PVC بشكل مستمر لمنع نمو أسنانها الزائد، بغض النظر عن وجود زيوت الصويا في مكونات تصنيع السيارات، مما ينفي الشائعات الشائعة حول مسؤولية المواد النباتية المضافة وحدها عن استدراج هذه الكائنات.

مقاومة المبيدات وتزايد ظاهرة التلف

أظهرت أبحاث أجرتها جامعة "روتغرز" أن 84% من فئران المنازل في المناطق الحضرية تمتلك طفرات جينية تجعلها مقاومة للمبيدات الحشرية والكيميائية التقليدية. 

وتزايدت حالات تلف السيارات خلال السنوات الأخيرة بسبب ترك المركبات متوقفة لفترات طويلة دون قيادة، مما يوفر بيئة دافئة وآمنة للقوارض لبناء أعشاشها داخل الأجزاء الميكانيكية المظلمة بعيدًا عن الحركة اليومية.

استخدام الفخاخ وإحكام إغلاق الجراج

تعتبر الفخاخ التقليدية الموزعة حول المركبة وفي المرائب الوسيلة الأكثر فاعلية للسيطرة على القوارض قبل وصولها للسيارة. 

وفي حال استخدام الفخاخ الحية، يُوصى بنقل القوارض وإعادة إطلاقها على بعد لا يقل عن 8 كيلومترات عن المنزل لضمان عدم عودتها مجددًا. 

كما ينبغي إغلاق كافة الفجوات في أبواب ونوافذ الجراج، واستخدام أغطية حماية مخصصة للسيارات ذات حواف مغلقة لمنع تسلل الفئران إذا كانت السيارة تركن في المساحات المفتوحة.

إبعاد مصادر الغذاء والتحريك المنتظم للمركبة

يستوجب تفادي جذب القوارض إبعاد السيارة تمامًا عن حاويات القمامة، وبذور الطيور، والمواد الصالحة لبناء الأعشاش مثل الأوراق المقواة والأقمشة والعوازل.

ويجب الامتناع عن ترك أي أطعمة أو مخلفات داخل السيارة إطلاقًا، مع الحرص على قيادة المركبة بصفة منتظمة وإصدار صوت آلة التنبيه قبل التشغيل لإخافة أي قوارض قد تتواجد بالقرب من المحرك.

حماية السيارة من الفئران أضرار القوارض بمحرك السيارة تلف أسلاك السيارة الوقاية من الفئران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

طالبات المعاهد الأزهرية

مناهج المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2026 - 2027.. بالمستندات

الدعاء

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي.. صفات واجبة في حق النبي وأخرى غير جائزة

بالصور

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد