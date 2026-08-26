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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس GV90 موديل 2027 تظهر لأول مرة

جينيسيس GV90 موديل 2027
جينيسيس GV90 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV90 موديل 2027 ، وتنتمي GV90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي مستوحاة مباشرة من نموذج Neolun Concept المبتكر.

جينيسيس GV90 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة GV90 أبواب عكسية دون عمود فاصل ، ومقصورة شبيهة بالطائرات الخاصة، وتعتمد على منظومة كهربائية بالكامل تضعها في منافسة مباشرة مع أعرق الأسماء منها، رولز رويس و بنتلي، وتتميز GV90 الجديدة بلغة تصميمية فريدة تدعى Moon Jar مستوحاة من الخزف الكوري التقليدي المتميز بالنعومة والبساطة .

مواصفات جينيسيس GV90 موديل 2027

جينيسيس GV90 موديل 2027

زودت سيارة جينيسيس GV90 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها،

أبعاد جينيسيس GV90 موديل 2027

تأتى سيارة جينيسيس GV90 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5285 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3246 مم .

جينيسيس GV90 موديل 2027

مواصفات جينيسيس GV90 موديل 2027

زودت سيارة جينيسيس GV90 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED مجهرية متطورة (MLA)، وبها جنوط فورجد مقاس 24 بوصه، وبها مقاعد أمامية تدور 180 درجة ويمكن إدارة المقاعد الأمامية إلكترونياً نحو الخلف عند اصطفاف السيارة لتحويل المقصورة إلى مجلس عائلي متكامل.

جينيسيس GV90 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة جينيسيس GV90 موديل 2027، شاشة ترفيه OLED مقاس 23.6 بوصه وترتفع بمقدار 90 مم أثناء الاصطفاف لتتحول إلى شاشة سينمائية مقاس 24.6 بوصه مع نظام تشغيل Pleos Connect المطور من هيونداي، وبها أرضية خشبية فاخرة في الصف الثاني مع نظام تدفئة إشعاعية، وثلاجة مشروبات، وسقف بانوراما بشفافية متحركة (Smart Vision Roof)، ونظام صوتي من Bang & Olufsen مكون من 25 سماعة.

محرك جينيسيس GV90 موديل 2027

جينيسيس GV90 موديل 2027

تحصل سيارة جينيسيس GV90 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 123.5 كيلوواط/ساعة، وذلك يمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط لتعبئة البطارية من 10% إلى 80% في 22 دقيقة، وتنتج قوة 657 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جينيسيس GV90 Neolun Concept شركة جينيسيس مواصفات جينيسيس GV90 مواصفات جينيسيس GV90 موديل 2027 محرك جينيسيس GV90 GV90 موديل 2027

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