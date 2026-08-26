أنا آسف .. شريف مدكور يُوجّه رسالة مؤثرة في ذكرى المولد النبوي

احيا الإعلامي شريف مدكور ذكرى المولد النبوي الشريف، برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شريف مدكور: «بمناسبة المولد النبوي الشريف مفيش حاجة تتقال غير أنا آسف يا رسول الله على اللي وصلنا له».

وكان قد كشف الإعلامي شريف مدكور عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالإعلامي أحمد موسى قبل نحو 11 عامًا، مؤكدًا أن الأخير ساهم في مساعدة سيدة مُسنة على أداء فريضة الحج.

وأوضح شريف مدكور أنه أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي، شاهد سيدة كبيرة في السن تنادي عليه، وأخبرته بأنها فازت في حج القرعة، لكنها لا تمتلك المبلغ كاملًا لتتمكن من السفر.

وأضاف أنه طلب منها الأوراق والمستندات التي تثبت موقفها، ثم تحدّث عن قصتها على الهواء، وطلب من الجمهور المساهمة في جمع المبلغ المطلوب، وبالفعل تم جمع نحو 50% من التكلفة.

وتابع شريف مدكور أن أحمد موسى اتصل به عقب انتهاء الحلقة، وأصرّ على دفع الـ50% المُتبقية من المبلغ، لمساعدة السيدة على استكمال إجراءات سفرها لأداء الحج.