تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصر للطيران للشحن: ارتفاع طاقتنا الاستيعابية من 740 طنًا إلى 1180 طنًا في اليوم

قال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إنّ الشحن الجوي يمثل الذراع الاستراتيجي لأي دولة لنقل المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتجات التي تحتاج إلى سرعة في النقل، وفي مقدمتها الصادرات الزراعية.



مصطفى بكري : مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نهر النيل يمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة الإثيوبي جعلت المشهد أكثر تعقيدًا، في ظل محاولات إعادة رسم ميزان القوى في منطقة حوض النيل.



قائد قسد يعلن اكتمال عملية دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية

أعلن قائد قسد، اكتمال عملية دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



في المستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الإعلامي أحمد موسى يتواجد الآن في أحد المستشفيات، وسيعود لبرنامجه في أقرب وقت.



الأمم المتحدة: 94% من سكان غزة يحتاجون للمأوى والمساعدات المنزلية الأساسية

أكدت الأمم المتحدة، أن 94% من سكان غزة يحتاجون للمأوى والمساعدات المنزلية الأساسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة

أكد المصارع أشرف كابونجا، رئيس اتحاد مصارعة المحترفين، أنه حصل على بطولة أقوى رجل في العالم للمرة التاسعة، وأنه مستمر في طريقه لتحقيق المزيد من الإنجازات.



شعبة الأدوية: لا تحريك للأسعار في 2026 والدولة وفرت الدولار للقطاع بالكامل

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن المريض المصري يحتاج إلى رفع الوعي بشأن التفرقة بين "المادة الفعالة" و"الاسم التجاري" للدواء؛ مشيراً إلى أن الإنسولين المصري يُباع بنصف سعر المستورد ويؤدي نفس الفاعلية والأداء العلمي بشهادة دولية.



الخارجية الإيرانية : العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا في الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا على الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: وقعنا اتفاقا مهما مع مصر للتعاون في مجال الهجرة

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنّ بلاده تعمل مع الحكومة المصرية في العديد من الملفات المختلفة، موضحًا: "ركزت مباحثاتي على ملف الهجرة، ووقعنا اتفاقا جديدا ومهما مع مصر بشأن التعاون في مجال الهجرة".



ارتفاع جديد بعد أيام من التحسن .. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

تشهد البلاد اليوم تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتسود أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق، وشديدة الحرارة على محافظات الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر.