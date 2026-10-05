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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة الجدة المتهمة بحقن حفيديها بالكلور لجلسة 2 نوفمبر

الطفلة رحمة الضحية
الطفلة رحمة الضحية
ندى سويفى

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة الجدة وشقيقتها وابنتها، المتهمات في واقعة حقن طفلي ابنها بمادة الكلور والتسبب في وفاتهما بمنطقة الصف، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال والدي الطفلين، لكشف ملابسات الواقعة والخلافات التي قالت المتهمة إنها نشبت بينها وبين زوجة ابنها، ودفعتها، وفق التحقيقات، إلى ارتكاب الجريمة والادعاء بأن الطفلين تعرضا للدغة ثعبان.

بدأت تفاصيل القضية عقب تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا بنقل طفلة إلى أحد المستشفيات في حالة صحية حرجة، بعد ادعاء أفراد أسرتها تعرضها للدغة ثعبان بمنطقة الصف، إلا أنها فارقت الحياة عقب تدهور حالتها الصحية.

وبإجراء التحريات، تبين أن جدة الطفلة حقنتها بمادة الكلور، بدافع الانتقام من والدتها، زوجة ابنها.

وكشفت التحريات عن واقعة سابقة، إذ تبين أن الجدة المتهمة حقنت حفيدها الرضيع بمادة الكلور قبل عدة أشهر، ما أسفر عن وفاته، وادعت حينها تعرضه للدغة ثعبان.

تمكن رجال المباحث من ضبط الجدة المتهمة وشقيقتها وابنتها، لاتهامهن بالتورط في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

محكمة جنايات الجيزة الصف الجيزة

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