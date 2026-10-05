القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل محل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه بكفر الشيخ.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم من القائم على النشر (مالك المحل المشار إليه – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من المحل المملوك له الكائن بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه "بأسلوب المغافلة".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



