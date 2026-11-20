أقر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأن روسيا هي الطرف المعتدي في الحرب على أوكرانيا، لكنه ادعى في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة دبرت انقلابًا في أوكرانيا للإطاحة برئيس موالٍ لروسيا.

روسيا هي المعتدية.. ماسك يطرح روايته لأسباب الحرب في أوكرانيا

وهي الرواية التي يروج لها الكرملين منذ سنوات لتبرير الحرب، وذلك خلال مقابلة أجراها الصحفي أندرو روس سوركين مع ماسك في قمة ديل بوك التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز.



وأقر الملياردير الأمريكي بأن روسيا هي الطرف المعتدي فيما يتعلق بالغزو، لكنه زعم في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة دبرت انقلابًا للإطاحة بالرئيس الأوكراني المنتخب ديمقراطيًا والموالي لروسيا.



وقال ماسك: هذا عمل هجومي، ولولا مساعدة وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات حكومية أخرى، لما حدث ذلك.



وأشار إلى أن تقديم إجابة كاملة عن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا، موضحًا أنه قد يكتب توضيحًا بشأنه. وفي الوقت نفسه، أكد الملياردير أنه لا يحاول تبرير تصرفات روسيا.



ويُرجح أن ماسك كان يشير إلى ثورة الكرامة في أوكرانيا. إذ بدأت الاحتجاجات في أواخر عام 2013، بعدما رفض الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



وعقب حملة قمع عنيفة للمتظاهرين، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، فر يانوكوفيتش إلى روسيا، وصوّت البرلمان الأوكراني على عزله من منصبه.



وبعد ذلك بوقت قصير، احتلت روسيا شبه جزيرة القرم، ومنذ ذلك الحين، يستخدم الكرملين رواية الانقلاب الذي دبره الغرب باعتبارها أحد مبررات عدوانه على أوكرانيا.