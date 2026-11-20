تواصل شركة هواوي الصينية، استعداداتها لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزتها خلال الأيام المقبلة، إذ تستعد لتنظيم حدث رسمي في 24 نوفمبر للكشف عن هاتفها القابل للطي Mate X8، إلى جانب هاتفي Mate 90 Air وWatch Air، بعدما أكدت الشركة رسميا ظهور الأجهزة الثلاثة خلال الحدث.

ويبرز هاتف Mate 90 Air بوصفه أحد أهم الإصدارات المرتقبة، إذ تصفه هواوي بأنه أنحف هواتف سلسلة Mate التقليدية على الإطلاق، مع التركيز على تقديم تصميم يجمع بين النحافة وخفة الوزن والقدرات التقنية المتقدمة.

تصميم Mate 90 Air والألوان المتاحة

يحافظ الهاتف الجديد على الهوية التصميمية لسلسلة Mate 90، مع بعض اللمسات التي تميزه عن الإصدارات السابقة، أبرزها الواجهة الخلفية المقسمة إلى أجزاء، ووحدة الكاميرات الدائرية الكبيرة التي تضم ثلاث كاميرات ومستشعر الألوان “ريد مابل”.

ويعتمد الهاتف على زجاج منحني من الجانبين الأمامي والخلفي، يندمج بسلاسة مع إطار ذي حواف مستديرة، في توجه تصميمي يختلف عن معظم الهواتف الرائدة الحديثة التي اتجهت إلى الشاشات والحواف المسطحة.

وأصبح Mate 90 Air متاحا بالفعل للظهور ضمن قائمة المنتجات على متجر هواوي الإلكتروني، بثلاثة خيارات لونية تشمل الذهبي الوردي، والفضي، والأسود.

ورغم أن تسريبات سابقة تحدثت عن احتمال توفير نسخة باللون الأخضر، فإن هذا الخيار لم يظهر ضمن الألوان المدرجة حتى الآن.

ألوان Mate 90 Air

وعلى مستوى الذاكرة، تشير البيانات المتاحة إلى توفير الهاتف بإصدارين، الأول بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، والثاني بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

ولم تكشف الشركة عن الأسعار الرسمية حتى الآن، كما لم تظهر النسخ التي يشاع أنها ستأتي بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجابايت ضمن التكوينات المدرجة على المتجر.

شاشة كبيرة ومعالجات كيرين وبطارية 6800 مللي أمبير

تشير المعلومات المتداولة إلى أن هواوي ستزود Mate 90 Air بشاشة من فئة 7 بوصات تقريبا، بدقة 1.5K، مع انحناءات رباعية الأطراف، بما يوفر مساحة عرض كبيرة ضمن هيكل يوصف بأنه فائق النحافة.

ومن المتوقع أن يعتمد الهاتف على معالجات كيرين 9030، مع اختلاف المعالج بحسب إصدار الذاكرة، إذ تشير التسريبات إلى حصول النسخ المزودة بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت على معالج Kirin 9030، مقابل معالج Kirin 9035 للنسخة الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت.

أما البطارية، فتبدو واحدة من أبرز نقاط القوة المنتظرة في الهاتف، مع سعة تقدر بنحو 6800 مللي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

ومن المنتظر أيضا أن يعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 7، ليجمع بين أحدث إصدارات منصة هواوي البرمجية ومجموعة من المكونات التقنية المتقدمة.

وفيما يتعلق بالسعر، تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع تكلفة الهاتف مقارنة بسابقه، لا سيما أن سعر Mate 90 الأساسي يبدأ من 5999 يوانا صينيا، إلا أن هواوي لم تعلن حتى الآن عن السعر الرسمي لإصدار Air.