تثير الحسابات المصرفية في مصر العديد من التساؤلات لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق بالأسباب التي قد تدفع البنوك إلى وقف التعامل على الحساب أو فرض قيود على استخدامه، والإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيله مرة أخرى. فمع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية في إدارة الأموال واستقبال التحويلات وسداد الالتزامات اليومية، أصبح الحفاظ على نشاط الحساب وتحديث بياناته من الأمور الضرورية لتجنب التعرض لأي مشكلات مصرفية.

ولا يقتصر وقف التعامل على الحسابات البنكية على عدم استخدامها لفترات طويلة فقط، بل توجد أسباب أخرى تتعلق بتحديث البيانات الشخصية، وطبيعة المعاملات المالية، والالتزام بالقواعد الرقابية، فضلًا عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.



متى يتحول الحساب البنكي إلى حساب راكد؟

يعد الحساب البنكي راكدًا عندما يتوقف صاحبه عن إجراء معاملات مالية عليه لفترة زمنية محددة، وفقًا لنوع الحساب والقواعد المنظمة للعمل المصرفي.

وتختلف مدة اعتبار الحساب راكدًا من حساب إلى آخر، إذ تصل إلى عام واحد بالنسبة للحسابات الجارية، بينما تمتد إلى عامين بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك في حالة عدم إجراء معاملات من جانب العميل خلال هذه المدة.

وتشمل المعاملات التي تحافظ على نشاط الحساب عمليات السحب والإيداع والتحويل، بينما لا تعتبر الرسوم الإدارية التي يخصمها البنك أو العوائد التي يضيفها إلى الرصيد نشاطًا فعليًا من جانب العميل يكفي لتغيير تصنيف الحساب.

وفي إطار تنظيم هذه الإجراءات، يقوم البنك بإخطار العميل قبل تصنيف حسابه ضمن الحسابات الراكدة، باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديه، لإتاحة الفرصة أمامه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نشاط الحساب.

5 أسباب قد تؤدي إلى وقف الحساب البنكي

لا يرتبط وقف الحساب البنكي بسبب واحد، وإنما تتعدد الحالات التي قد تستدعي تدخل البنك وفرض قيود على بعض الخدمات أو تعليق التعاملات لحين استيفاء المتطلبات المطلوبة.

عدم تحديث البيانات الشخصية

يعد عدم تحديث البيانات من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى فرض قيود على الحساب، حيث تطلب البنوك من عملائها مراجعة بياناتهم الشخصية بصورة دورية، والتأكد من سريان مستندات إثبات الهوية، إلى جانب تحديث بيانات الإقامة والعمل ومصدر الدخل عند الحاجة.

عدم استخدام الحساب لفترات طويلة

قد يؤدي عدم إجراء معاملات مالية على الحساب خلال المدد المحددة إلى تصنيفه حسابًا راكدًا، وهو ما يترتب عليه تطبيق إجراءات خاصة على التعاملات المصرفية، لحين قيام العميل بطلب إعادة تنشيطه واستيفاء الشروط المطلوبة.

إجراء معاملات مالية غير معتادة

تخضع بعض التحويلات والإيداعات لمراجعة البنك، خاصة عندما تكون قيمتها أو طبيعتها غير متناسبة مع نمط التعاملات المعتاد للعميل. وفي هذه الحالة، قد يطلب البنك تقديم مستندات أو توضيحات بشأن مصدر الأموال والغرض من التحويلات، قبل السماح باستمرار بعض العمليات.

الاشتباه في عمليات غسل الأموال

تلتزم البنوك بتطبيق إجراءات الرقابة والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، ولذلك تخضع المعاملات التي تثير الشكوك للفحص والمراجعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية المقررة وفقًا لطبيعة كل حالة.

صدور قرارات قضائية أو رقابية

قد يتم تجميد الحساب البنكي أو الحجز على جزء من الأموال الموجودة به تنفيذًا لقرار صادر عن جهة قضائية أو رقابية مختصة، وتختلف طبيعة القيود المفروضة بحسب مضمون القرار، فقد تشمل كامل الرصيد أو جزءًا منه.

كيف تعيد تنشيط حسابك البنكي بعد توقفه؟

تختلف إجراءات إعادة تشغيل الحساب بحسب السبب الذي أدى إلى وقف التعامل عليه، ولذلك تتمثل الخطوة الأولى في التواصل مع البنك والاستعلام عن طبيعة المشكلة، وما إذا كانت مرتبطة بركود الحساب أو عدم تحديث البيانات أو وجود قرار صادر عن جهة مختصة.

وفي حالة الحسابات الراكدة، يستطيع العميل البدء في إجراءات إعادة التنشيط من خلال التوجه إلى أحد فروع البنك، وطلب معرفة حالة الحساب والمستندات المطلوبة لإعادة تشغيله.

ويتطلب الأمر عادة تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وتحديث البيانات الشخصية إذا كانت هناك معلومات تحتاج إلى مراجعة، مثل محل الإقامة أو جهة العمل أو مصدر الدخل.

كما قد يطلب البنك من العميل توقيع نموذج إعادة تنشيط الحساب، واستكمال إجراءات التحقق من الهوية والمصادقة على الرصيد، وفقًا للضوابط المعمول بها داخل المؤسسة المصرفية.

ولا تقتصر وسائل إعادة التنشيط على زيارة الفروع في جميع الحالات، إذ تتيح بعض البنوك تنفيذ هذه الإجراءات من خلال القنوات الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو خدمة العملاء، بشرط توافر وسائل التحقق المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة.

هل يفرض البنك رسومًا لإعادة تنشيط الحساب الراكد؟

تختلف الرسوم والمصروفات المرتبطة بالحسابات الراكدة من بنك إلى آخر، وفقًا لطبيعة الحساب والتعريفة المصرفية المعلنة وشروط التعامل المتفق عليها مع العميل.

وتنص شروط بعض البنوك على عدم تحصيل رسوم إضافية مقابل إعادة تنشيط الحساب الراكد، بينما قد تظل هناك مصروفات أخرى مرتبطة بإدارة الحساب أو الخدمات المصرفية المقدمة، وهو ما يجعل مراجعة جدول الرسوم والعمولات أمرًا مهمًا قبل بدء الإجراءات.

وفي بعض الحالات، قد يتجه البنك إلى إغلاق الحساب الراكد إذا وصل رصيده إلى صفر واستمر دون إعادة تنشيطه خلال المدة المحددة في شروطه، وفقًا للقواعد والإجراءات المطبقة.

كيف تتجنب توقف حسابك البنكي؟

يظل الحفاظ على نشاط الحساب ومتابعة البيانات المسجلة لدى البنك من أهم الخطوات التي تساعد العملاء على تجنب الوقوع في مشكلات مصرفية غير متوقعة.

وينصح بمتابعة الحساب بصورة منتظمة، وإجراء معاملات مالية فعلية عليه، وعدم التأخر في تحديث البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة، فضلًا عن الاحتفاظ بالمستندات التي توضح مصادر الأموال عند إجراء تحويلات أو إيداعات كبيرة تستدعي المراجعة.

في الختام، لا يعني توقف التعامل على الحساب البنكي بالضرورة فقدان الأموال الموجودة به، إذ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة والسبب وراء فرض القيود. ويظل التواصل المباشر مع البنك ومعرفة المتطلبات المحددة لكل حساب هو الطريق الأسرع لتسوية المشكلة واستعادة القدرة على استخدام الخدمات المصرفية بصورة طبيعية.