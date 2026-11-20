تواصل GMC تعزيز حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالميًا، من خلال طراز تيرين 2027، الذي ينتمي إلى فئة SUV المدمجة.

ويأتي إصدار Elevation ضمن الفئات التي تجمع بين المحرك رباعي الأسطوانات والتجهيزات التقنية الحديثة، وتعود بداية ظهور GMC Terrain إلى عام 2009، عندما كشفت الشركة عن الجيل الأول خلال معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات.

GMC تيرين 2027

وشهدت السيارة تطورات متتابعة على مدار أجيالها، سواء على مستوى التصميم أو التجهيزات الداخلية ومنظومات الحركة، وصولًا إلى الجيل الثالث الذي ظهر مع موديل 2025 بتغييرات شاملة، ومع تقديم موديل 2027، تستمر تيرين في التوسع عالميًا ضمن فئتها.

محرك GMC تيرين 2027 Elevation

تعتمد GMC Terrain Elevation موديل 2027 على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، وتبلغ قوته 175 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر في مواصفات منظومة الدفع الكلي، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

GMC تيرين 2027

أبعاد GMC تيرين 2027 Elevation

تأتي تيرين 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها 4597 مم، بينما يصل عرضها إلى 1892 مم، وارتفاعها إلى 1712 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2730 مم، أما الخلوص الأرضي فيبلغ 205 مم، بينما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1561 و1631 كجم بحسب التجهيزات ونظام القيادة، وتصل مساحة الأمتعة إلى 844 لترًا.

تجهيزات GMC تيرين 2027 Elevation الداخلية

تضم المقصورة الداخلية في GMC Terrain Elevation 2027 مجموعة من التجهيزات، إذ تأتي بشاشة رئيسية لنظام المعلومات والترفيه مقاس 15 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخاصيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مقاس 11 بوصة.

GMC تيرين 2027

وتعتمد المقاعد على خاصية التدفئة، كما يأتي المقود متعدد الوظائف مزودًا بخاصية التدفئة، بينما يتكون النظام الصوتي من 6 سماعات، وتحتوي السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، يسمح للسائق والراكب الأمامي بضبط درجات الحرارة بصورة مستقلة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية في الصف الأمامي، إلى جانب مجموعة من أنظمة مساعدة السائق وتقنيات السلامة.