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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات SUV زيرو في مصر بأحدث الأسعار.. كل ما تريد معرفته عن GMC هامر الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بتصميم البيك أب.. كل ما تريد معرفته عن GMC هامر الكهربائية
ارتبط اسم هامر على مدار سنوات طويلة بالسيارات كبيرة الحجم ذات التصميم الصندوقي والقدرات المخصصة للطرق الوعرة، وبدأت قصة هذه السيارات مع النسخة المدنية Hummer H1 عام 1992، قبل ظهور H2 عام 2002، ثم H3 عام 2005. 

تويوتا C-HR 2027 الجديدة تنطلق بمحركات كهربائية.. صور
تعزز تويوتا تواجدها عالميًا من خلال تقديم تويوتا C-HR 2027 الكهربائية بالكامل، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام
بدأت شركة تسلا الأمريكية استقبال طلبات شراء سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة "سايبر كاب" Cybercab، عبر إتاحة الحجز أمام عدد محدود من العملاء داخل الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إلا أن امتلاك السيارة لا يخلو من شروط استثنائية وقيود قد تزيد من تكلفتها الفعلية وتحد من حرية استخدامها.

5 سيارات SUV زيرو في مصر.. أحدث الأسعار
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية SUV المتعددة الاستخدام.

مرسيدس S كلاس موديل 2027 بقوة تصل لـ 576 حصانا
تأتي مرسيدس S كلاس موديل 2027 ضمن فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم المقدمة عالميًا، والتي تجمع بين الأداء الميكانيكي والتجهيزات التقنية المتقدمة، وفي مقدمتها نسخة S 580e 4MATIC باعتبارها إحدى الفئات التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي، مع قدرات فنية عالية الأداء.

سعر شانجان UNI-K موديل 2026 في السعودية
تواصل شانجان الصينية تعزيز وجودها في سوق السيارات السعودي من خلال طرازات متنوعة ضمن العائلة الرياضية، ومنها سيارة شانجان UNI-K موديل 2026.

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