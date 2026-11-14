بمحرك هجين.. ماذا تقدم تويوتا كامري Lumiere HEV؟

تواصل تويوتا تعزيز حضورها عالميًا في سوق السيارات من خلال كامري، التي تعد واحدة من أشهر سيارات السيدان اليابانية وأكثرها انتشارًا في الأسواق العالمية.

وظهرت السيارة للمرة الأولى عام 1982، لتبدأ منذ ذلك الحين رحلة امتدت عبر أجيال متعددة، شهدت خلالها تطورات كبيرة على مستوى التصميم والهندسة والتجهيزات، مع الحفاظ على مكانتها ضمن الخيارات البارزة في فئة السيدان المتوسطة.

واتجهت العلامة اليابانية إلى توسيع خيارات كامري من خلال تقديم منظومات الحركة الهجينة، وصولًا إلى فئة Lumiere HEV التي تعتمد على نظام هجين يجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي.

تويوتا كامري Lumiere HEV

منظومة هجينة تجمع محرك 2.5 لتر والقوة الكهربائية

تعتمد تويوتا كامري Lumiere HEV على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يعمل بالتكامل مع منظومة الدفع الكهربائي لتقديم أداء هجين HEV، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 226 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 221 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكيCVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أبعاد تويوتا كامري Lumiere HEV

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,920 مم، ويصل عرضها إلى 1,840 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,445 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,825 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,560 و1,640 كجم.

وترتكز السيارة على عجلات رياضية مصنوعة من الألومنيوم بقياس 18 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط والطي، ومزودة بمؤشرات انعطاف مدمجة، وفتحة سقف بانورامية مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

تويوتا كامري Lumiere HEV

تويوتا كامري Lumiere HEV وأنظمة السلامة

تضم كامري Lumiere HEV مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام قراءة مسار الطريق، مع خاصيتي التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، فضلًا عن كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

تويوتا كامري Lumiere HEV

تجهيزات تويوتا كامري Lumiere HEV

تحصل المقصورة الداخلية في تويوتا كامري Lumiere HEV على مجموعة من التجهيزات، حيث يأتي مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع إمكانية حفظ وضعيات الجلوس، إلى جانب خاصية التبريد، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

وتوجد بالسيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث وApple CarPlay لاسلكيًا، بالإضافة إلى نظام ملاحة مدمج، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وبنظام صوتي ترفيهي يضم 9 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي.